Подорожчання продуктів у Запоріжжі фіксується на тлі змін вартості базових товарів у роздрібних мережах, де коливання зачепили бакалію, м’ясну та молочну групи.

У сегменті круп гречка вагою 1 кг має середній рівень 76,10. У торгових точках зафіксовано розкид від 62,90 до 96,50 залежно від мережі. Порівняння з квітневими даними (69,21) показує підвищення орієнтовно на кілька одиниць, що формує поступовий висхідний рух у категорії.

М’ясний напрям демонструє вищу планку. Варена ковбаса «Алан лікарська» зафіксована в середньому на рівні 503,95. Місяцем раніше показник складав 477,57. Різниця перевищує десять одиниць, що свідчить про помітніше зростання у цьому сегменті.

Молочна група також рухається вгору. Молоко «Яготинське» 2,6% (900 мл) має середній рівень 61,55, тоді як попередній період показував 54,23. Динаміка вказує на поступове зміцнення вартості у категорії щоденного попиту.

У цьому контексті подорожчання продуктів у Запоріжжі залишається відображенням загальної ринкової тенденції, де зміни відбуваються нерівномірно між різними товарними групами.

Гречка демонструє помірний рух угору, ковбасна продукція — більш виражене зростання, а молочний сегмент займає проміжну позицію за темпами змін.

Подальша цінова траєкторія залежатиме від логістики постачання, сезонних факторів і закупівельної активності торговельних мереж.

Загальна динаміка ринку надалі залежатиме від стабільності постачання та попиту. Експерти відзначають, що цінові коливання можуть зберігатися й у наступні тижні. Найближчий період покаже, чи закріпиться поточна тенденція.

Джерело: Мінфін

