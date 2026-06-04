Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області зберігається стабільним через переміщення населення та потребу в тимчасових умовах розміщення під час війни.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області доступне у Дніпрі, Кривому Розі та Павлоградському районі, де приватні власники пропонують тимчасове розміщення переселенцям під час воєнного стану, повідомляють місцеві оголошення.

У Дніпрі на проспекті Поля пропонують кімнату в двокімнатних апартаментах для матері з дитиною. Власник мешкає поруч у сусідньому приміщенні, фінансових витрат за комунальні послуги не передбачено. Умови передбачають підтримання порядку та базову побутову участь. Локація має зручний доступ до транспорту й міської інфраструктури.

Ще один варіант розміщення зафіксовано в селі Кочережки Павлоградського району. Жінці віком від 50 років пропонують приватний будинок із вимогою допомоги по господарству, включно з приготуванням їжі та доглядом за простором. Населений пункт характеризують як спокійний, віддалений від активних бойових ризиків.

У Кривому Розі доступна окрема оселя для двох осіб, орієнтована на жінку з дитиною. Об’єкт обладнаний двома кімнатами, санвузлом, каналізаційною системою, технікою та опаленням. Орендодавець зазначає повну відсутність платежів, включно з комунальними витратами.

Також є присадибна територія з плодовими насадженнями, якою дозволяють користуватися мешканцям. Заселення передбачене для матері з донькою та можливе спільне проживання з господинею помешкання.

Попит на безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області зберігається стабільним через переміщення населення та потребу в тимчасових умовах розміщення під час війни.

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