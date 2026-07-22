Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі насамперед орієнтована на декілька категорій.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі продовжує надаватися в межах програми «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV», яку реалізує благодійна організація «Карітас» для підтримки мешканців постраждалих громад, повідомляє Politeka.net.

Ініціатива спрямована на відновлення осель, які зазнали пошкоджень унаслідок бойових дій. Основна мета проєкту — допомогти власникам швидко повернути житло до безпечного стану без необхідності повної реконструкції.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

У межах програми виконують заміну вікон і дверей, ремонт покрівель, перекриттів, а також, за потреби, відновлюють системи електропостачання й водопостачання. Роботи проводять лише на об'єктах, які можна відремонтувати та підготувати до проживання.

Подати заявку можуть власники нерухомості, пошкодженої після 24 лютого 2022 року. Для участі необхідно підтвердити право власності та відповідати визначеним умовам програми.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі насамперед орієнтована на літніх людей, внутрішньо переміщених осіб, самотніх громадян, багатодітні родини та інші соціально вразливі категорії, які потребують підтримки.

Проєкт передбачає два механізми отримання допомоги. У першому випадку учасники отримують грошовий грант для самостійного проведення ремонту, у другому всі необхідні роботи виконують підрядні організації, які співпрацюють із благодійним фондом.

Представники «Карітасу» зазначають, що реалізація програми залежить від обсягів фінансування та актуальних потреб громад. Перелік населених пунктів і порядок надання підтримки можуть коригуватися відповідно до безпекової ситуації.

Жителям регіону рекомендують регулярно перевіряти офіційні повідомлення, щоб своєчасно дізнаватися про початок прийому заявок, зміни умов участі та доступні види підтримки.

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