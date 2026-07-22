Дніпро пропонує бюджетні варіанти для тих, хто планує купити квартиру.

Запит купити квартиру в Дніпрі залишається одним з найпопулярніших серед тих, хто шукає бюджетне житло, повідомляє Politeka.net.

Попри загальне подорожчання нерухомості, на ринку досі можна знайти компактні помешкання за ціною від 9 тисяч доларів.

Одну з найдоступніших пропозицій виставили в Амур-Нижньодніпровському районі. Однокімнатне житло площею 22 квадратні метри розташоване на другому поверсі триповерхового цегляного будинку. Помешкання продають після будівельників, що дозволяє новому власнику самостійно облаштувати інтер'єр. Об'єкт оснащений індивідуальним електроопаленням, а поряд працюють супермаркети, навчальні заклади, медичні установи, ринок і зупинки громадського транспорту. Ціна 9 000 $.

Ще один бюджетний варіант пропонують на вторинному ринку. Площа оселі становить 16 квадратних метрів. Приміщення вже має меблі, централізоване опалення та необхідну побутову техніку. Власник зазначає, що всі документи готові до оформлення, а також допускає продаж у розстрочку, що може стати додатковою перевагою для потенційних покупців. Ціна 9 000 $.

Серед доступних пропозицій є й смартжитло біля Київського ринку. Його площа становить 17,2 квадратного метра. Помешкання має косметичний ремонт, обладнане меблями, пральною машиною, варильною панеллю та кондиціонером. Крім того, новому власнику доступні швидкісний інтернет, облаштований двір і паркувальні місця. Поблизу розташовані супермаркети, аптеки, школи, дитячі садки та інші важливі об'єкти інфраструктури. Ціна 10 700 $.

Експерти ринку звертають увагу, що бюджетний сегмент традиційно користується стабільним попитом. Найчастіше такі об'єкти розглядають як перше власне житло, варіант для оренди або інвестицію. Саме тому недорогі пропозиції нерідко швидко знаходять покупців.

Фахівці також радять уважно перевіряти технічний стан нерухомості, правовстановлюючі документи та умови укладення договору. Дніпро залишається одним із міст, де ще можна купити доступне житло, однак перед оформленням угоди варто переконатися, що обрана квартира повністю відповідає заявленим характеристикам і не має юридичних обмежень.

Джерело: olx

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