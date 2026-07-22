Графіки відключення світла вводять у частині населених пунктів в Дніпропетровській області на 23 липня.

Українцям розкрили, якими будуть графіки відключення світла, що були заплановані у Дніпропетровській області на 23 липня, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 23 липня необхідні для підвищення надійності електропостачання, оновлення обладнання та запобігання можливим аварійним ситуаціям у мережах. Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до тимчасової відсутності електроенергії.

Так, з 07:30 до 18:00 світло тимчасово вимкнуть у Кривому Розі за такими адресами:

вулиця Генерала Безручка — 43;

проспект Перемоги — 37, 37А.

У цей же час, з 07:30 до 18:00, обмеження діятимуть і в селі Полтаво-Боголюбівка, де без електропостачання залишиться частина будинків на вулиці:

Степова — 17–25 (непарні), 31, 33–35, 38, 40, 42–58, 60–78 (парні), 82–88 (парні), 92, 96, 100, 106, 106А, 110–118 (парні)

Крім того, з 08:00 до 18:00 планові роботи проводитимуться у селі Зарічне. На період ремонту електроенергію тимчасово відключать за адресами:

Захисників України — 14

Мережева — 4

Окремо ДТЕК «Дніпровські електромережі» повідомив про проведення профілактичних робіт у межах Новоолександрівської територіальної громади. У зв'язку з цим з 08:00 до 19:00 електропостачання буде тимчасово припинене в селі Старі Кодаки. Відключення охоплять частину будинків на вулицях:

Каштанова — 4, 75, 79

Кодацька — 28, 29/Б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37/2, 38, 39, 40, 41, 42/А, 43, 44, 45, 46, 47, 47/А, 48/А, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57/А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76/А, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100/А, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 110, 112

Маяковського — 1, 3, 3/А, 5, 7, 13

Рибальська — 1/А

Чкалова — 2/А, 3/А

Шкільна — 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 78

Калиновий (пров.) — 6/Г, 63, 73, 77, 86

Лоцманський (пров.) — 1, 3, 4, 5, 6А, 7, 8, 10, 10/А, 12.

Також з 08:00 до 19:00 без світла тимчасово залишаться окремі споживачі селища Дослідне. Планові роботи торкнуться будинків без визначеної вулиці:

Агрономічна — 39

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/Б, 12, 13, 14, 14/А, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24

Наукова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 41/П. 1, 41/П. 2, 41/П. 3, 41/П. 4, 41/П. 5, 42, 42/П. 1, 42/П. 2, 42/П. 3, 42/П. 4, 42/П. 5, 42/П. 6, 42/П. 7, 43, 43/А, 43/В, 44, 44_А, 45, 46, 47, 48, 50, 65, 67, 69, 72, 73, 126, Б/Н

Соколова — 1, 1/А, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 34

Дослідний (пров.) — 7, 20, 22.

Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК"

Джерело: Новоолександрівська ОТГ

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