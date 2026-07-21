Надбавку до пенсії в Одеській області можуть оформити лише окремі категорії українців.

Надбавка до пенсії в Одеській області передбачена для громадян, які мають особливі заслуги перед Україною та відповідають критеріям, визначеним законодавством, повідомляє Politeka.net.

Доплата призначається окремо від основної пенсійної виплати. Її порядок регулює Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

Скористатися таким правом можуть Герої України, ветерани війни з відповідними державними нагородами, видатні спортсмени, космонавти, лауреати державних премій, особи зі званнями «народний» або «заслужений», а також матері, які виховали п'ятьох і більше дітей. До цього переліку належать і реабілітовані борці за незалежність України XX століття.

Інформацію про це надає ПФУ.

Розмір доплати визначають залежно від підстав для її призначення. Для більшості категорій він становить від 23 до 40 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для окремої групи борців за незалежність діє спеціальний порядок нарахування.

Надбавка до пенсії в Одеській області оформлюється після подання заяви разом із документами, що підтверджують право на її отримання. Звернення приймають особисто, через електронні сервіси або поштовим відправленням.

Якщо пакет документів виявиться неповним, Пенсійний фонд повідомить заявника про необхідність надати додаткові підтвердження. За умови їх подання протягом трьох місяців дата первинного звернення не змінюється.

Для борців за незалежність України XX століття після щорічного перерахунку з 1 березня 2026 року відповідна виплата становить 5667,51 гривні. Надалі її розмір переглядають після зміни прожиткового мінімуму або ухвалення відповідних урядових рішень.

Право на частину такої доплати можуть мати й непрацездатні члени сім'ї померлого одержувача відповідно до встановлених норм.

Фахівці рекомендують заздалегідь перевірити комплект документів, щоб уникнути затримок під час оформлення та призначення виплати.

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