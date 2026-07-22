Дефіцит продуктів в Хмельницькій області поки не прогнозують, однак світовий ринок томатів уже стикається зі скороченням пропозиції через несприятливі погодні умови у країнах-виробниках, повідомляє Politeka.net.

Експерти не виключають, що це може вплинути й на ціни в Україні.

За оцінками аналітиків, цьогорічний сезон виявився складним для аграріїв. Посуха, тривалі зливи та різкі температурні коливання у різних регіонах світу негативно позначилися на вирощуванні томатів. Через це очікується менший урожай, а міжнародний ринок уже реагує на можливий дефіцит.

Найбільших втрат зазнали країни, які традиційно забезпечують значну частину світового виробництва. В окремих районах рослини постраждали від нестачі вологи, в інших — від підтоплень і поширення грибкових хвороб. Сукупність цих чинників призвела до скорочення обсягів постачання.

Дефіцит продуктів в Хмельницькій області найближчим часом залишається малоймовірним. Попри погодні виклики, українські виробники очікують урожай томатів приблизно на рівні минулого року, що має допомогти уникнути різких перебоїв із забезпеченням внутрішнього ринку.

Фахівці наголошують, що глобальна ситуація все ж може позначитися на вартості овочів у магазинах. Якщо світові ціни продовжать зростати, це поступово вплине і на українських споживачів, особливо у періоди підвищеного попиту або скорочення імпорту.

Експерти зазначають, що сільське господарство дедалі більше залежить від кліматичних змін. Саме тому виробникам доводиться адаптувати технології вирощування, а покупцям варто бути готовими до сезонних коливань цін залежно від погодних умов та ситуації на міжнародному ринку.

Джерело: agroter

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