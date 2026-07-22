Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області передбачає багато варіантів.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області залишається доступним завдяки новим пропозиціям від жителів Одеси, які готові безоплатно прихистити переселенців, що втратили власні домівки через війну, повідомляє Politeka.net.

Один із варіантів розташований на проспекті Князя Володимира Великого. Власники шукають самотню жінку пенсійного віку від 60 до 70 років для постійного проживання. Майбутній мешканці пропонують окрему кімнату у трикімнатній квартирі з усіма необхідними побутовими умовами. Також господарі готові допомогти з оформленням статусу внутрішньо переміщеної особи.

Ще одна пропозиція знаходиться на вулиці Жуковського. Там переселенці можуть отримати кімнату у двокімнатній квартирі, де проживає жінка віком 68 років. Власниця зазначає, що не потребує стороннього догляду, а шукає людину для спільного проживання та дружнього спілкування.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області передбачає й інші варіанти. Одна з одеських родин готова прийняти самотню жінку, яка втратила власне помешкання, не має близьких родичів і потребує постійного місця проживання. Для неї підготували окрему кімнату у квартирі з усіма зручностями без оплати за проживання.

Перед заселенням фахівці рекомендують уважно уточнювати умови перебування, можливий термін проживання та всі важливі деталі безпосередньо з власниками. Також переселенцям радять регулярно стежити за новими оголошеннями, оскільки перелік доступних пропозицій постійно змінюється.

Актуальність кожної пропозиції рекомендують перевіряти безпосередньо перед зверненням, адже окремі варіанти швидко знаходять нових мешканців.

Джерело: Допомагай

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