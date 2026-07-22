Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області розраховують залежно від кількості дітей.

Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області можуть оформити окремі категорії громадян, які мають особливі заслуги перед Україною, повідомляє Politeka.net.

Однією з підстав для призначення щомісячної надбавки є виховання п'ятьох або більше дітей.

У Пенсійному фонді нагадали, що законодавство не передбачає окремої пенсії для багатодітних матерів. Натомість вони мають право на додаткову державну виплату за умови, що виховали дітей до шестирічного віку. Таке правило діє також для жінок, які офіційно усиновили дитину.

У визначених законом випадках отримувачем коштів може стати й батько. Це можливо, якщо після смерті матері або позбавлення її батьківських прав саме він самостійно займався вихованням родини.

Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області розраховують залежно від кількості дітей. Сума визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році за п'ятьох дітей передбачено 908,25 гривні, за шістьох — 934,20 гривні, за сімох — 960,15 гривні, за вісьмох — 986,10 гривні, за дев'ятьох — 1 012,05 гривні, а за десятьох і більше — 1 038 гривень.

Для призначення надбавки необхідно особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду та подати заяву разом із документами, які підтверджують право на виплату. Автоматично такі кошти не нараховують.

Після смерті одержувача частину надбавки можуть врахувати під час призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Якщо право має один непрацездатний член родини, виплачують 70% від належної суми, а коли таких осіб двоє або більше — 90%.

У Пенсійному фонді радять завчасно перевірити правильність оформлення документів. Це допоможе уникнути затримок під час розгляду заяви та призначення державної підтримки.

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