Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львові пов'язане зі стрімким збільшенням виробничих витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львові може відбутися найближчим часом, адже ЛКП «Львівводоканал» запропонувало більш ніж удвічі збільшити вартість централізованого водопостачання та водовідведення, повідомляє Politeka.net.

Остаточне рішення має ухвалити виконавчий комітет міської ради.

Підприємство пропонує встановити новий тариф на рівні 56,38 гривні за кубічний метр замість чинних 25,88 гривні. У разі погодження змін середні щомісячні витрати однієї львівської родини на ці послуги можуть зрости приблизно на 198 гривень.

У «Львівводоканалі» пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Львові пов'язане зі стрімким збільшенням виробничих витрат. Насамперед ідеться про подорожчання електроенергії, реагентів, пального, оплати праці, ремонтів і утримання мереж.

Директор підприємства Дмитро Ванькович повідомив, що фінансове становище комунального підприємства залишається складним. Із 323 мільйонів гривень, передбачених містом на підтримку водоканалу, за сім місяців уже використали 226 мільйонів. Без перегляду розцінок збитки до кінця року можуть сягнути 672 мільйонів гривень.

За розрахунками підприємства, зміна тарифу дозволить додатково залучити близько 409 мільйонів гривень і суттєво скоротити фінансовий дефіцит. Водночас у водоканалі наголошують, що запропоноване коригування не передбачає покращення якості води чи розширення переліку послуг, а спрямоване виключно на забезпечення стабільної роботи системи.

У липні підприємство вже передало відповідні розрахунки міській владі. Там також зазначили, що економічно обґрунтована вартість, яка повністю покривала б усі витрати, нині становить близько 100 гривень за кубічний метр.

До ухвалення рішення виконавчим комітетом мешканці Львова продовжуватимуть оплачувати водопостачання та водовідведення за чинними тарифами.

Джерело: lvivrada

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