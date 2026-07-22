Подорожчання продуктів у Житомирській області продовжується, адже за останній місяць зросли середні ціни на варену ковбасу, свіжеморожену скумбрію та батон, повідомляє Politeka.net.

Найбільшу динаміку подорожчання продемонструвала рибна продукція, тоді як хлібобулочні вироби змінилися у вартості менш помітно.

Найбільше додала в ціні свіжеморожена скумбрія. Наразі середня вартість кілограма становить 327,24 гривні, що на 9,75 гривні більше, ніж місяць тому. У різних торговельних мережах її пропонують за ціною від 299 до 349 гривень, залежно від постачальника та цінової політики магазину.

Помітне зростання зафіксували й у категорії м'ясних виробів. Варена ковбаса «Алан Молочна» вагою 400 грамів зараз коштує в середньому 182,92 гривні. Для порівняння, наприкінці червня середній показник становив 176,50 гривні, тому за місяць товар подорожчав на 6,42 гривні.

Подорожчання продуктів у Житомирській області торкнулося й хлібобулочної продукції. Батон «Київський Нарізний» вагою 500 грамів продається в середньому за 41,95 гривні. За останні чотири тижні його вартість збільшилася на 1,02 гривні, що свідчить про більш стриману динаміку у цьому сегменті.

Аналітики зазначають, що формування роздрібних цін залежить від вартості сировини, витрат на транспортування, енергоносіїв, умов зберігання та попиту покупців. Крім того, різні торговельні мережі застосовують власну цінову політику, через що однакові товари можуть суттєво відрізнятися за вартістю.

Фахівці рекомендують споживачам порівнювати пропозиції різних супермаркетів, звертати увагу на акційні пропозиції та планувати покупки заздалегідь. Це дозволяє оптимізувати витрати навіть в умовах поступового зростання цін на повсякденні товари.

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