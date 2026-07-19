Графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 20 по 26 липня триватимуть багато годин поспіль.

Українців попередили про планові графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 20 по 26 липня, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 20 по 26 липня введено через планові роботи на енергомережах. Всі роботи проводяться відповідно до затвердженого графіка та є важливою складовою підготовки електромереж до подальшої безперебійної роботи. Своєчасне технічне обслуговування дозволяє виявити потенційні несправності ще до виникнення аварійних ситуацій.

За даними пресслужби «Кіровоградобленерго», 20.07.2026 року у селі Попівка не буде електрики. Роботи триватимуть з 09:00 до 18:00 години. Тимчасово буде припинене електропостачання за такими адресами:

Молодіжна — 21, 22, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44

Петропавлівська — 24, 28, 30, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111

Наступного дня, 21.07.2026 року, ремонтні бригади працюватимуть у селищі Розумівка. Тут графіки відключення світла діятимуть з 09:00 до 18:00, а без електроенергії тимчасово залишаться мешканці значної кількості будинків за адресами:

Абрикосова — 48

Соборна — 1, 2, 6, 7, 12, 16

Солов’їна — 39, 41, 45, 46, 47, 49

Тараса Шевченка — 16, 18, 22

Центральна — 32, 34, 35, 37, 40, 46, 47, 48, 49, 50

Мира — 2, 4

Кам`яногірський — 2, 3, 8

22.07.2026 року 09:00–18:00 години знеструмлення торкнуться частини населеного пункту Олександрівка. Відключення охоплять окремі житлові будинки, що розташовані на вулицях:

Незалежності України — 65, 67, 67А

Вишнева — 16

Незалежності України — пров. 4

Планові роботи продовжаться 23.07.2026 року. Цього дня енергетики працюватимуть у населеному пункті Морозівка, де тимчасові обмеження триватимуть з 09:00 до 17:00 години за адресами:

Бабака: 1, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 34, 36, 39, 4, 41, 45, 46, 48, 50, 6, 7, 8

Крім того, 24.07.2026 ремонтні роботи виконуватимуться у селищі Букварка. Відключення електроенергії заплановані з 09:00 до 18:00, а тимчасові обмеження стосуватимуться окремих споживачів за визначеними адресами:

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21

Остапенка — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 30

Миру — 21А, 23, 24, 26, 27, 29, 34, 41, 42, 44, 46А, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 66.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Кіровоградській області: ціни бʼють рекорди.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області: відомо про найпоширенішу причину, через яку можна втратити виплати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Кіровоградській області: як саме змінилася ціна.