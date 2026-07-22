Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області передають через місцевих партнерів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області продовжують надавати за гуманітарною програмою Всесвітньої продовольчої програми ООН, яку впроваджують разом із партнерськими благодійними організаціями, повідомляє Politeka.net.

Ініціатива спрямована на підтримку людей, які через складні життєві обставини потребують додаткової допомоги.

Продовольчі набори формують із товарів тривалого зберігання. Одного комплекту орієнтовно вистачає на місяць, що дозволяє частково забезпечити щоденні потреби родини.

До пакунків входять борошно, гречка, пшоно, вівсяні пластівці, макаронні вироби, соняшникова олія, цукор, сіль, а також м'ясні й бобові консерви. Такий перелік не потребує спеціальних умов зберігання та підходить для тривалого використання.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області передають через місцевих партнерів. Одним із головних координаторів залишається благодійна організація ADRA, яка відповідає за логістику, організацію видачі та взаємодію з отримувачами.

Аналогічна підтримка доступна також у Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій і Харківській областях. Формат реалізації визначають з урахуванням потреб конкретної громади, кількості звернень та наявних ресурсів.

У різних населених пунктах можуть діяти окремі правила оформлення. В одних громадах перелік отримувачів ширший, тоді як в інших застосовують критерії соціальної вразливості.

Дізнатися графік видачі, перелік необхідних документів і порядок звернення можна у місцевих координаторів або через гарячу лінію. Організатори повідомляють, що актуальні зміни щодо реалізації програми регулярно публікуватимуть на офіційних інформаційних ресурсах.

Джерело: ВПП ООН

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