Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області найбільш відчутне у сегменті м’ясних виробів.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області продовжує набирати обертів, що підтверджують актуальні дані моніторингу цін у великих торговельних мережах, повідомляє Politeka.

Найбільші зміни за останній місяць зафіксовано у м’ясному сегменті, тоді як молочна група демонструє більш стриману динаміку.

Помітне зростання відбулося на ринку готових м’ясних виробів. Буженина «Ятрань» наразі реалізується в середньому по 765,83 грн за кілограм. Порівняно з початком травня показник зріс на 51,50 грн. Водночас у різних мережах вартість суттєво відрізняється — від 699 грн до понад 815 грн за аналогічний товар.

Фахівці зазначають, що подібна тенденція пов’язана зі збільшенням виробничих витрат, подорожчанням сировини та транспортних послуг. У результаті виробники поступово коригують прайси, а це відображається на кінцевих цінниках для покупців.

Більш стабільною залишається ситуація серед молочної продукції. Маргарин «Олком Вершковий 72,5%» продається в середньому по 42,70 грн за упаковку. За місяць його вартість збільшилася лише на 1,50 грн. Попри незначні коливання протягом травня, різких стрибків у цій категорії не спостерігалося.

Сир кисломолочний «Простонаше 9%» також демонструє відносну стабільність. Середній показник становить 103 грн за упаковку вагою 300 грамів. Порівняно з початком минулого місяця приріст склав 1,53 грн. Водночас у різних магазинах ціна коливається в межах від 99 до 110 грн.

Економісти звертають увагу, що споживчий ринок залишається чутливим до змін собівартості виробництва та логістичних витрат. Саме тому окремі категорії харчування дорожчають швидше, тоді як інші зберігають відносну стабільність.

Таким чином, подорожчання продуктів у Дніпропетровській області найбільш відчутне у сегменті м’ясних виробів, тоді як молочна продукція поки демонструє помірне зростання. За оцінками експертів, подальша динаміка залежатиме від витрат виробників, ситуації на ринку сировини та споживчого попиту в літній період.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба у Дніпропетровській області: низка проблем вдарила по врожаю, які труднощі виникли