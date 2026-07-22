Графіки відключення світла у Миколаївській області на 23 липня запроваджено за багатьма адресами.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 23 липня вводяться через профілактичні та планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 23 липня запроваджуються у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт на електромережах. Енергетики перевірятимуть технічний стан обладнання, замінюватимуть зношені елементи та усуватимуть потенційні несправності, щоб підвищити надійність і безперебійність електропостачання.

За інформацією АТ «Миколаївобленерго», 23 липня з 09:00 до 17:00 ремонтні бригади працюватимуть у місті Коблеве. На час виконання робіт без електроенергії тимчасово залишаться окремі домоволодіння на таких вулицях:

Кишинівська — 1, 10/2, 12/1, 13, 14, 17, 36/308

Курортний (пр.) — 1, 22, 50, 51/1, 51А/1

Миколаївська — 9

Морська — 152, 153/1, 160

Нептуна — 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/8, 2/10

Перлинна — 3, 21

Також 23 липня з 09:00 до 17:00 планові знеструмлення заплановані у селі Калабатине. Тут енергетики виконуватимуть капітальний ремонт електромереж, у зв'язку з чим без світла тимчасово залишаться мешканці низки будинків за адресами:

Садова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39

Степова — 1, 2А, 4, 5, 7, 10, 11

Шкільна — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25

Крім того, з 09:00 до 17:00 планові відключення електроенергії відбудуться у селі Данилівка. У зв'язку з проведенням технічних робіт електропостачання буде тимчасово припинене для частини українців, які проживають за такими адресами:

Зарічна — 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 26А, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81

Сонячна — 3, 4, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 36, 40, 41, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 65, 69, 77

Шкільна — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 35, 37, 38, 39, 39А, 40, 42, 44, 46.

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