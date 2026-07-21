Графіки відключення світла у Миколаївській області на 22 липня носять плановий характер.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 22 липня будуть тривати багато годин, проте лише в окремих населених пунктах, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 22 липня необхідні для перевірки технічного стану обладнання, заміни зношених елементів та усунення потенційних несправностей, що сприятиме стабільній і безпечній роботі енергосистеми.

За інформацією АТ «Миколаївобленерго», з 08:00 до 17:00 ремонтні бригади працюватимуть у селі Лиса Гора. На період виконання робіт без електропостачання тимчасово залишаться окремі будинки на вулицях:

Велика — 117, 119, 119А

Дружби — 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 37

Східна — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18

З 08:00–18:00 години планові відключення заплановані й у населеному пункті Лозуватка. Через проведення технічних робіт електроенергію тимчасово вимкнуть для частини споживачів, які проживають на вулицях:

пров. Зоряний — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 16

Калинівська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 35, 36, 37, 39А, 41

Садова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40

Степова — 2, 3А, 21

З 08:00–18:00 графіки відключення світла діятимуть і в населеному пункті Кримка. Тут тимчасові обмеження пов'язані з проведенням капітального ремонту і охоплять низку адрес, визначених оператором системи розподілу:

Господарська — 3, 6, 9, 10, 11, 14

Гречаного — 21, 22, 28, 29, 30, 33, 34, 34А, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49

Набережна — 1

Озерна — 1

Паркова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22/1

Шкільна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

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