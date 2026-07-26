Подорожчання продуктів у Одеській області залежить від сезонних факторів, витрат на логістику та особливостей цінової політики окремих ритейлерів.

Подорожчання продуктів у Одеській області залишається актуальною темою для споживачів, повідомляє Politeka.net.

За останній місяць найбільше змінилися середні ціни на цибулю, молоко та свинячі ребра, хоча темпи зростання у кожній категорії відрізняються.

Найсуттєвіше додав у вартості популярний овоч. Кілограм ріпчастої цибулі подорожчав на 6,30 грн порівняно з кінцем червня. Якщо місяць тому середній показник становив 25,20 грн, то в липні він досягав 31,50 грн, що свідчить про відчутне сезонне коригування.

Поступове зростання зафіксували й у молочному сегменті. Упаковка молока «Простонаше» 1% об'ємом 900 мл наразі коштує в середньому 68 грн. Це на 3 грн більше, ніж місяць тому. Протягом липня вартість тимчасово знижувалася до 56 грн, однак наприкінці періоду повернулася до попереднього рівня.

Менш помітні зміни відбулися серед м'ясної продукції. Середня ціна свинячих ребер піднялася до 231,47 грн за кілограм, додавши 1,83 грн за місяць. Водночас пропозиції торговельних мереж різняться: від 215,90 грн в Auchan до майже 240 грн у Novus і Megamarket.

Фахівці зазначають, що подорожчання продуктів у Одеській області залежить від сезонних факторів, витрат на логістику та особливостей цінової політики окремих ритейлерів. Саме тому однакові товари можуть мати помітну різницю у вартості навіть у межах одного міста.

Щоб оптимізувати витрати, покупцям варто стежити за змінами цін і порівнювати пропозиції різних супермаркетів перед здійсненням покупок.

Моніторинг вартості основних товарів допомагає покупцям своєчасно реагувати на зміни та планувати сімейний бюджет.

Джерело: Мінфін

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