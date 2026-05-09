Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області може передбачати одноразову виплату у розмірі 10 пенсій для окремих категорій українців.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області у вигляді одноразової виплати десяти пенсій передбачена для громадян, які працювали у бюджетній та комунальній сферах і мають необхідний стаж, повідомляє Politeka.

Йдеться про працівників освіти, медицини, соціального забезпечення та деяких інших професій, яким держава може нарахувати значну доплату після оформлення пенсії.

На офіційному сайті Пенсійного фонду України зазначено, що така одноразова грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області надається не всім людям.

Це стосується громадян, які до виходу на заслужений відпочинок працювали на посадах, що дають право на пенсію за вислугою років.

Якщо людині призначено пенсію, наприклад, у розмірі 2500 гривень, то одноразово вона може отримати ще 25000 гривень допомоги.

Водночас, грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області у такому форматі доступна лише за дотримання кількох обов’язкових умов.

Для чоловіків необхідний страховий стаж має становити не менше 35 років, а для жінок не менше 30 років. Крім того, людина не повинна була раніше отримувати інший вид пенсії.

Ще однією важливою умовою є робота на момент виходу на пенсію саме у бюджетній або комунальній сфері на посаді, яка дозволяє оформити пенсію за вислугою років.

Найчастіше це стосується працівників освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, а також артистів театру, кіно та спортсменів.

У Пенсійному фонді наголошують, що недостатньо просто мати досвід роботи у державній установі. Посада та місце роботи повинні входити до переліку, визначеного постановою Кабінету Міністрів № 909. С

аме цей документ визначає, хто має право на пенсію за вислугою років і, відповідно, на отримання одноразової виплати у розмірі десяти пенсій.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: за яких умов можна розраховувати на підтримку.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: подробиці зміни вартості.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Одеській області: на що можуть розраховувати українці.