Оренда квартир в Дніпрі за доступною ціною залишається актуальною.

Оренда квартир в Дніпрі залишається доступною навіть за помірну ціну, повідомляє видання Politeka.net.

На ринку з'явилися кілька бюджетних пропозицій із вартістю від 3,5 тисячі гривень на місяць.

Найдешевший варіант пропонують у житловому масиві Тополя-1. За 3500 гривень можна винайняти одну кімнату у двокімнатному помешканні, де проживає власниця. Житло розташоване на третьому поверсі, має меблі, побутову техніку та перебуває у доглянутому стані. Орендодавець шукає дівчину або жінку.

Ще одна пропозиція доступна на вулиці Толстого. За 5500 гривень на місяць здають компактну студію площею 17 квадратних метрів. Усередині є необхідні меблі, холодильник, Wi-Fi, душова кабіна та індивідуальне електроопалення. Санвузол спільний для двох осель.

Також оренда квартир в Дніпрі представлена варіантом у районі 12-го кварталу на вулиці Данила Нечая. За 6000 гривень пропонують однокімнатне житло у будинку гуртожиткового типу. Новий диван, пральна машина, водонагрівач і невеликі комунальні платежі вже входять до основних переваг. Поруч працюють супермаркети, поштові відділення, кав'ярні та громадський транспорт.

Фахівці радять перед заселенням уточнювати повну суму щомісячних витрат, розмір застави й умови проживання, щоб уникнути непередбачених витрат.

Недорогі варіанти зазвичай швидко знаходять орендарів, тому охочим рекомендують не відкладати перегляд уподобаних оголошень.

Крім того, власники також рекомендують заздалегідь узгоджувати дату заселення, адже окремі пропозиції швидко стають недоступними.

Джерело: olx.ua

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