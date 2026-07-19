Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі можна знайти й через спеціалізовані сервіси.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі продовжує залишатися доступним завдяки приватним ініціативам та спеціалізованим онлайн-ресурсам, де регулярно з'являються нові пропозиції для людей, які були змушені залишити свої домівки через війну, повідомляє Politeka.net.

Один із актуальних варіантів розташований у селі Вільнокур'янівське Запорізького району, приблизно за 30 кілометрів від обласного центру. Власник готовий безоплатно надати окрему кімнату жінці, яка має статус внутрішньо переміщеної особи.

Проживання розраховане на одну людину без обмежень за тривалістю. Господар зазначає, що шукає жінку віком від 27 до 45 років без шкідливих звичок, яка за можливості допомагатиме з повсякденними домашніми справами.

Будинок має три кімнати, одна з яких є прохідною. Опалення пічне, тому запас дров необхідно заготовляти самостійно. Санвузол облаштований на подвір'ї, а готувати їжу можна на печі або газовому балоні.

Оселя забезпечена інтернетом, генератором, холодильником, морозильною камерою та мікрохвильовою піччю. На території також утримують домашніх тварин, про що майбутнім мешканцям повідомляють заздалегідь.

Власник зазначає, що за необхідності допоможе з продуктами першої потреби та оформить довідку про проживання, яка може знадобитися для вирішення адміністративних питань.

Водночас Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі можна знайти й через спеціалізовані сервіси. Серед найвідоміших — платформи «Прихисток», «Допомагай» і телеграм-бот «Турботник», де регулярно оновлюють оголошення та контакти для зв'язку.

Фахівці рекомендують перед заселенням уважно перевіряти умови проживання, уточнювати всі важливі деталі, підтверджувати актуальність пропозиції та користуватися лише перевіреними джерелами інформації. Це допоможе уникнути непорозумінь і зробити переїзд максимально безпечним.

Джерело: Допомагай, Дія

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