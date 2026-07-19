Робота для пенсіонерів в Вінницькій області залишається доступною у різних сферах, а роботодавці продовжують відкривати вакансії для людей старшого віку із різним професійним досвідом, повідомляє Politeka.net.

Одну з пропозицій опублікувала мережа автозаправних комплексів у Ладижині. Компанія шукає молодшого оператора АЗС із оплатою від 11,5 тисячі гривень плюс чайові. До основних обов'язків входять заправлення автомобілів, допомога клієнтам під час вибору пального та підтримання порядку на території. Працевлаштування офіційне, передбачені соціальні гарантії й медичне страхування.

Ще один варіант доступний у Вінниці для кандидатів, які люблять працювати з дітьми. Агенція підбирає нянь із зарплатою від 15 до 30 тисяч гривень. Від претендентів очікують педагогічну або медичну освіту чи практичний досвід догляду за малечею. Формат зайнятості може бути як повним, так і частковим.

Водночас робота для пенсіонерів в Вінницькій області представлена вакансією швачки на сучасному виробництві. Підприємство пропонує дохід від 20 до 35 тисяч гривень, офіційне оформлення, стабільне завантаження та комфортні умови праці. Основним завданням стане пошиття тактичного одягу й аксесуарів із використанням промислового обладнання.

Фахівці ринку праці зазначають, що дедалі більше компаній готові залучати людей пенсійного віку, оцінюючи відповідальність, професійні навички та бажання працювати. Завдяки цьому претенденти можуть обирати між сферою обслуговування, доглядом за дітьми або виробничими спеціальностями залежно від власного досвіду.

Кандидатам радять уважно ознайомлюватися з вимогами роботодавців, щоб підібрати вакансію, яка найбільше відповідає їхнім навичкам і очікуванням.

Джерело: work.ua

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