Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Дніпропетровській області передбачає видачу продуктових наборів тривалого зберігання.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Дніпропетровській області продовжує надаватися в межах програми Консорціуму LINK, яка спрямована на підтримку соціально вразливих мешканців регіону, повідомляє Politeka.net.

Насамперед ініціатива охоплює громади, що найбільше постраждали внаслідок бойових дій.

Програму розробили для людей, які втратили частину доходів або опинилися у складних життєвих обставинах. Особливу увагу приділяють жителям прифронтових населених пунктів, де потреба у такій підтримці залишається високою.

Подати звернення можуть внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, одинокі опікуни, багатодітні родини, а також власники житла, пошкодженого через обстріли. Для цих категорій передбачено пріоритетний розгляд заявок.

Водночас гуманітарна допомога для пенсіонерів в Дніпропетровській області передбачає видачу продуктових наборів тривалого зберігання та інших необхідних товарів для повсякденного користування.

Найактивніше проєкт реалізують у Криворізькому, Нікопольському та Синельниківському районах, де наслідки війни залишаються найбільш відчутними, а рівень потреби — одним із найвищих.

Організатори зазначають, що головною метою ініціативи є підтримка домогосподарств і зміцнення місцевих механізмів соціального захисту. Формат надання допомоги може змінюватися залежно від безпекової ситуації та обсягів фінансування.

Жителям області рекомендують регулярно стежити за офіційними повідомленнями, оскільки перелік громад, доступних для участі, та умови програми можуть оновлюватися.

Джерело: Angels of Salvation.

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