Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області передбачає різну оплату залежно від типу житла.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області торкнулося Жмеринської громади, де виконавчий комітет затвердив нову вартість послуги з вивезення побутових відходів, повідомляє видання Politeka.

Оновлені розцінки почали діяти після ухвалення відповідного рішення.

У місцевій раді повідомили, що перегляд став результатом аналізу економічних показників підприємства «БРАВІС», яке забезпечує збір і транспортування сміття. Попередні розрахунки вже не відповідали фактичним витратам.

Серед головних причин називають подорожчання пального на 38,2%, збільшення земельного податку на 17,7%, зростання орендної плати за державні ділянки на 21,5%, а також підвищення вартості оренди спеціалізованої техніки на 50%. Додатковий вплив мали екологічний збір і збільшення мінімальної заробітної плати.

Також врахували оновлений графік вивезення побутових відходів, що позначився на структурі виробничих витрат підприємства та фінансових розрахунках.

Водночас Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області передбачає різну оплату залежно від типу житла. Для мешканців приватного сектору щомісячний платіж становитиме 56,94 гривні з особи, тоді як жителі багатоквартирних будинків сплачуватимуть 55,82 гривні.

У громаді зазначають, що коригування необхідне для забезпечення стабільної діяльності підприємства та безперебійного надання послуг із поводження з побутовими відходами.

Представники місцевої влади додають, що подальші рішення щодо вартості залежатимуть від економічної ситуації, рівня витрат підприємства та змін собівартості надання відповідних послуг.

Джерело: zhgazeta

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