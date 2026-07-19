Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області можна знайти в різних локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області залишається доступним завдяки новим пропозиціям від власників приватних будинків, які готові безоплатно прихистити людей, що через війну були змушені покинути свої домівки, повідомляє Politeka.net.

Актуальні варіанти з'явилися у Кривому Розі, Самарівському районі та Дніпрі.

Кожне оголошення передбачає безкоштовне проживання, однак умови відрізняються залежно від місця. Майбутнім мешканцям радять заздалегідь уточнювати всі деталі, щоб обрати найбільш зручний варіант.

У Кривому Розі пропонують невеликий будинок із двома кімнатами, розрахований на двох людей. Перевагу власники надають матері з донькою. Оселя обладнана ванною кімнатою, бойлером, пральною машиною, центральною каналізацією та необхідною побутовою технікою.

Господарі зазначають, що жодної плати, включно з комунальними витратами, не передбачено. Від мешканців очікують лише добросусідського співжиття поруч із літньою жінкою, яка не потребує постійного догляду.

Ще одна пропозиція доступна у селі Вільне Самарівського району. Там готові надати окрему кімнату у трикімнатному будинку з газом, водопостачанням, літньою кухнею та присадибною ділянкою. Власники шукають людину або жінку поважного віку, яка за можливості допомагатиме родичці похилого віку у повсякденних справах.

Водночас Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області можна знайти й у самому Дніпрі. Один із власників пропонує окрему кімнату у приватному будинку з необхідними побутовими умовами та можливістю харчування. Натомість майбутнього мешканця просять за попередньою домовленістю допомагати по господарству.

Фахівці рекомендують перед переїздом уважно перевіряти актуальність оголошення, уточнювати можливий термін проживання, перелік побутових умов і домовлятися про всі деталі безпосередньо з власниками. Оскільки нові пропозиції регулярно з'являються, а окремі швидко знаходять нових мешканців, переселенцям радять не відкладати звернення.

Джерело: Допомагай

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