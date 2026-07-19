Робота для пенсіонерів в Чернігівській області залишається доступною завдяки новим вакансіям у сфері охорони, логістики та торгівлі, повідомляє видання Politeka.net.

Роботодавці пропонують офіційне працевлаштування, стабільний дохід і готові розглядати кандидатів старшого віку.

Одну з пропозицій відкрило деревообробне підприємство у Чернігові. Компанія шукає охоронця із зарплатою від 11 до 14 тисяч гривень. Майбутній співробітник контролюватиме доступ на територію, стежитиме за порядком, проводитиме огляд приміщень і вестиме необхідну документацію. Перевагою стане попередній досвід на аналогічній посаді.

Водночас робота для пенсіонерів в Чернігівській області представлена вакансіями із вищим рівнем доходу. Зокрема, логістична компанія запрошує кур'єра з власним мікроавтобусом. За виконання доставки посилок обіцяють оплату до 55 тисяч гривень, компенсацію витрат на пальне та навчання коштом роботодавця.

Ще один варіант доступний для мешканців Ніжина, які готові працювати у столиці. Мережа автозаправних комплексів запрошує продавця-касира із графіком доба через три. Працівникам гарантують офіційне оформлення, оплачувані відпустки, лікарняні та медичне страхування.

Фахівці зазначають, що дедалі більше компаній відкривають вакансії для людей пенсійного віку, оцінюючи відповідальність, уважність і дисциплінованість. Саме тому претенденти можуть обрати напрям залежно від власного досвіду, фізичних можливостей і бажаного рівня заробітку.

Актуальний перелік вакансій регулярно оновлюється, тому охочим радять не відкладати подання заявки.

Джерело: work.ua

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