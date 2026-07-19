Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області пропонують на кількох локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області залишається доступним завдяки новим приватним ініціативам, у межах яких власники помешкань безоплатно надають прихисток переселенцям і людям поважного віку, які опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.net.

Актуальні пропозиції передбачають різні умови проживання та терміни розміщення. У більшості випадків орендну плату не стягують, а деталі майбутнього заселення визначають індивідуально.

Один із варіантів доступний в Одесі на проспекті Князя Володимира Великого. Господарі пропонують окрему кімнату у трикімнатній квартирі самотній жінці пенсійного віку. За потреби вони також готові допомогти з оформленням статусу внутрішньо переміщеної особи.

Ще одна оселя розташована на вулиці Жуковського. Там можна винайти окрему кімнату у двокімнатній квартирі без оплати. Власниця зазначає, що не потребує постійного догляду, однак шукає людину для спільного проживання, взаємної підтримки та спілкування.

Водночас Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області пропонують і за іншою адресою в обласному центрі. У трикімнатній квартирі готові поселити самотню жінку віком від 60 до 70 років, яка втратила власний дім і залишилася без близьких родичів. Для майбутньої мешканки підготували окрему кімнату з необхідними побутовими зручностями.

Фахівці радять перед переїздом обов'язково уточнювати умови проживання, можливу тривалість перебування, а також узгоджувати всі організаційні питання із власниками. Це допоможе уникнути непорозумінь після заселення.

Оголошення на спеціалізованих платформах регулярно оновлюються, тому переселенцям рекомендують стежити за новими пропозиціями та оперативно звертатися до господарів, адже окремі варіанти знаходять нових мешканців упродовж короткого часу.

Джерело: Допомагай

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