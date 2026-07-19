Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Чернігівській області охоплює не лише літніх людей.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Чернігівській області стала доступною в межах міжнародного проєкту «Консорціум LINK», який реалізує благодійна організація Angels of Salvation, повідомляє Politeka.net.

Ініціатива спрямована на підтримку найбільш вразливих категорій населення, що постраждали через війну.

Про це йдеться на сторінці благодійної організації Angels of Salvation.

Організатори зазначають, що для населених пунктів, розташованих у межах 20 кілометрів від лінії бойових дій, можуть діяти окремі умови участі або певні обмеження.

Подати заявку можуть громадяни, які відповідають хоча б одному з визначених критеріїв. Серед них — люди віком від 60 років, особи з інвалідністю, багатодітні родини, одинокі батьки чи офіційні опікуни, внутрішньо переміщені особи, а також власники пошкодженого внаслідок обстрілів житла.

Водночас гуманітарна допомога для пенсіонерів у Чернігівській області охоплює не лише літніх людей. Програмою можуть скористатися й інші соціально вразливі категорії, які потребують додаткової підтримки.

Найбільшу увагу приділяють громадам, що зазнали значних наслідків бойових дій та мають підвищену потребу у гуманітарній підтримці.

У межах проєкту передбачено видачу продуктових наборів, товарів першої необхідності, базових і спеціалізованих гігієнічних комплектів для маломобільних людей. Крім матеріальної допомоги, доступні також грошові виплати для постраждалих від обстрілів і багатоцільова фінансова підтримка жителів прифронтових громад.

Представники програми рекомендують стежити за офіційними повідомленнями організаторів, оскільки умови участі, перелік громад та формати надання підтримки можуть оновлюватися.

Джерело: Angels of Salvation

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