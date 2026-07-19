Подорожчання продуктів в Одеській області нерівномірно впливає на різні категорії товарів.

Подорожчання продуктів в Одеській області триває, адже за останній місяць найбільше зросли середні ціни на вершкове масло, ріпчасту цибулю та свинячі ребра, повідомляє видання Politeka.net.

Найпомітнішу динаміку продемонструвала молочна продукція. Масло «Селянське» жирністю 72,5% у пачці 200 грамів зараз коштує в середньому 124,99 гривні. Це на 19,56 гривні більше, ніж місяць тому. У різних торговельних мережах вартість коливається від 122 до 128,96 гривні.

Відчутно додала у ціні й ріпчаста цибуля. Середній показник сягнув 31,50 гривні за кілограм, що на 7,30 гривні перевищує рівень минулого місяця. Найактуальніша пропозиція у торговельних мережах становить саме таку суму.

Менші зміни зафіксували у м'ясному сегменті. Свинячі ребра нині продають у середньому по 229,80 гривні за кілограм. За останні чотири тижні товар подорожчав на 1,83 гривні, хоча у магазинах ціни відрізняються — від 215,90 до 239,50 гривні.

Водночас подорожчання продуктів в Одеській області нерівномірно впливає на різні категорії товарів. Найсуттєвіше зростання демонструють молочні вироби та окремі овочі, тоді як м'ясна продукція дорожчає значно повільніше.

Експерти пояснюють таку динаміку сезонними чинниками, витратами на логістику, виробництво та особливостями цінової політики торговельних мереж.

Фахівці рекомендують покупцям порівнювати пропозиції різних супермаркетів, адже це допомагає знаходити вигідніші варіанти та раціональніше планувати сімейний бюджет.

Аналітики припускають, що найближчими тижнями вартість окремих товарів може змінюватися залежно від сезонної пропозиції та ринкової ситуації.

Джерело: Мінфін

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