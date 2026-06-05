Графік відключення газу на тиждень з 8 по 14 червня вводять у межах регулярного технічного обслуговування мереж.

Графік відключення газу на тиждень з 8 по 14 червня фіксує серію ремонтних втручань у різних громадах України, пов’язаних із оновленням інфраструктури та підготовкою до сезонних навантажень, передає Politeka.

У Стрийській міській раді повідомили про роботи 09.06.2026 з 08:00 до 16:00 у селах Ярушичі, Лотатники, Бережниця, Стрілків, а також на трьох об’єктах побутового призначення. Причина — відновлення та перевірка ділянок мережі після планового обстеження.

10 червня аналогічні обмеження заплановані в Роменській громаді. Тут фахівці працюватимуть біля ШГРП у Пустовійтівці на Центральній, 7 з 08:00 до 18:00. Паралельно без ресурсу залишаться Ромни (Сумська, 110), а також Пустовійтівка, Сененкове, Загребелля та Герасимівка. Відновлення залежатиме від завершення технічних процедур.

Окремо з 10 по 12 червня у Червоногригорівській громаді, в селі Дмитрівка, виконуватимуть планові роботи на трубопроводі середнього тиску. Мешканцям рекомендують заздалегідь перекрити прилади та перевірити справність обладнання, щоб уникнути ризиків під час подачі.

Усі заходи спрямовані на стабілізацію системи та зниження аварійності в мережах, що забезпечують споживачів енергоносієм у регіонах.

Графік відключення газу на тиждень з 8 по 14 червня вводять у межах регулярного технічного обслуговування мереж. Фахівці проводять огляд вузлів, перевіряють герметичність і стан з’єднань. Особливу увагу приділяють ділянкам із підвищеним навантаженням. Такі заходи дозволяють знизити ризик аварій і забезпечити стабільну роботу системи. Після завершення перевірок подачу газу відновлюють у штатному режимі.

Джерело: Стрийська міськрада, debaty.sumy, nikopolnews

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