График отключения газа в неделю с 8 по 14 июня вводится в рамках регулярного технического обслуживания сетей.

График отключения газа в неделю с 8 по 14 июня фиксирует серию ремонтных вмешательств в различных общинах Украины, связанных с обновлением инфраструктуры и подготовкой к сезонным нагрузкам, передает Politeka.

В Стрыйском городском совете сообщили о работах 09.06.2026 с 08:00 до 16:00 в селах Ярушичи, Лотатники, Бережница, Стрелков, а также на трех объектах бытового назначения. Причина — восстановление и проверка сетевых участков после планового обследования.

10 июня аналогичные ограничения запланированы в Роменской общине. Здесь специалисты будут работать у ШГРП в Пустовойтовке на Центральной, 7 с 08:00 до 18:00. Параллельно без ресурса останутся Ромны (Сумская, 110), а также Пустовойтовка, Сененково, Загребелье и Герасимовка. Восстановление зависит от завершения технических процедур.

Отдельно с 10 по 12 июня в Красногригоровской общине, в селе Дмитровка, будут выполняться плановые работы на трубопроводе среднего давления. Жителям рекомендуют заранее перекрыть приборы и проверить исправность оборудования во избежание рисков при подаче.

Все мероприятия направлены на стабилизацию системы и снижение аварийности в сетях, обеспечивающих потребителей энергоносителем в регионах.

График отключения газа в неделю с 8 по 14 июня вводится в рамках регулярного технического обслуживания сетей. Специалисты производят осмотр узлов, проверяют герметичность и состояние соединений. Особое внимание уделяется участкам с повышенной нагрузкой. Такие меры позволяют снизить риск аварий и обеспечить стабильную работу системы. После завершения проверок подачу газа возобновляют в штатном режиме.

Источник: Стрыйский горсовет , debaty.sumy , nikopolnews

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