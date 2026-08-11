Подорожчання продуктів у Полтавській області найбільш відчутно позначилося на певних товарах.

Подорожчання продуктів у Полтавській області торкнулося олії, кабачкової ікри та копченої ковбаси, адже за останній місяць ціни на всі три позиції зросли, пише Politeka.net.

Станом на 10 серпня пляшка рафінованої олії «Олейна» об’ємом 850 мл коштує в середньому 102,46 грн.

Найнижчу ціну зафіксовано в Novus — 99,99 грн. В Auchan товар продають за 101,90 грн, а в Megamarket — за 105,50 грн.

Для порівняння, середньомісячна вартість у липні становила 99,55 грн. Отже, за місяць показник збільшився на 3,71 грн.

Щоденні дані показують, що вартість пляшки змінювалася протягом періоду. 10 липня середній рівень становив 98,75 грн, а 10 серпня — вже 102,46 грн.

Подорожчала й кабачкова ікра. Банка вагою 440 грамів нині коштує в середньому 109 грн у Novus.

У липні середньомісячний показник становив 104,50 грн. Таким чином, за місяць товар додав 5 грн.

До 28 липня ціна залишалася на рівні 104 грн. Починаючи з 29 числа, вона піднялася до 109 грн і надалі не змінювалася.

Найпомітніше зростання серед наведених товарів зафіксоване для сирокопченої ковбаси «Алан Брауншвейська». За 375 грамів зараз просять у середньому 380,54 грн.

У липні середня вартість становила 343,44 грн. Відтак за місяць різниця склала 74,20 грн.

Ціна змінилася різко: 10–15 липня товар коштував 306,34 грн, а з 16 липня його вартість зросла до 380,54 грн. На цьому рівні вона залишалася до 10 серпня.

Подорожчання продуктів у Полтавській області найбільш відчутно позначилося на сирокопченій ковбасі, тоді як олія та кабачкова ікра додали у вартості значно менше.

Джерело: Мінфін

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