Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області залишається доступним через приватні ініціативи.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області доступне у кількох містах регіону, зокрема в Дніпрі, Кривому Розі та Павлоградському районі, де приватні власники пропонують тимчасові варіанти розміщення для переселенців у період воєнного стану, передає Politeka.

У різних населених пунктах сформувався сегмент індивідуальних пропозицій, де умови проживання визначаються напряму між сторонами. Часто йдеться про спільне побутове проживання або часткову участь у домашніх справах як форму взаємної домовленості.

У Дніпрі на проспекті Поля пропонують кімнату в двокімнатній квартирі для матері з дитиною. Власник мешкає у суміжній частині помешкання, окремих платежів за комунальні послуги не передбачено. Водночас очікується підтримка порядку та участь у базових щоденних діях. Локація має зручне транспортне сполучення та доступ до міської інфраструктури.

Ще один варіант розміщення розташований у селі Кочережки Павлоградського району. Там пропонують приватну садибу для жінки старшого віку. Умови передбачають допомогу в господарстві, включно з приготуванням їжі та доглядом за побутовим простором. Населений пункт вирізняється спокійним середовищем і віддаленістю від активних бойових напрямків.

У Кривому Розі доступне окреме домоволодіння для двох осіб, орієнтоване на жінку з дитиною. Об’єкт включає дві кімнати, санвузол, каналізаційну систему, опалення та базову побутову техніку. Власниця зазначає відсутність будь-яких платежів, включно з оплатою комунальних послуг. Також передбачено можливість користування присадибною ділянкою з насадженнями.

Загалом подібні оголошення демонструють, що безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області залишається доступним через приватні ініціативи, де умови формуються індивідуально та залежать від домовленостей між сторонами й власниками помешкань.

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