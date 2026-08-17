Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Полтавській області залишаються одним із напрямів гуманітарної діяльності.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Полтавській області продовжують надавати в межах гуманітарних ініціатив благодійного фонду «Карітас», повідомляє видання Politeka.net.

Програми передусім орієнтовані на внутрішньо переміщених осіб та інших громадян, які потребують додаткової підтримки. Окремо допомагають людям, котрі нещодавно переїхали до громад регіону.

Для них формують продуктові й гігієнічні набори, що допомагають закрити базові потреби після зміни місця проживання.

Окрім стандартних комплектів, організатори проводять сезонні заготівлі. Протягом року добровольці збирають овочі, ягоди та фрукти, які потім переробляють.

Із врожаю виготовляють консервацію, соуси, джеми та інші домашні заготовки. Частину продукції залишають для майбутніх благодійних заходів.

Певну кількість запасів використовують під час приготування гарячих обідів. Готові страви передають людям із невеликими доходами, яким складно самостійно забезпечити повноцінне харчування.

Такий підхід дає змогу раціонально використовувати сезонний врожай і водночас розширювати обсяги гуманітарної підтримки.

Долучитися до проєкту можуть усі охочі. Благодійний фонд приймає свіжі сезонні овочі та фрукти для подальшої переробки.

Ще один спосіб допомогти — фінансовий внесок. Його можуть спрямувати на придбання банок, кришок, спецій, пакувальних матеріалів та іншого необхідного приладдя.

Спільна робота волонтерів, благодійників і місцевих мешканців дозволяє регулярно поповнювати запаси для родин, які опинилися у скрутному становищі.

Отже, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Полтавській області залишаються одним із напрямів гуманітарної діяльності. Актуальний графік видачі, перелік доступної допомоги та правила участі варто заздалегідь уточнювати у представників організації.

Джерело: Карітас

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