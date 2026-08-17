Подорожчання продуктів у Вінницькій області найбільше позначилося на одному з товарів.

Подорожчання продуктів у Вінницькій області за останній місяць торкнулося трьох популярних товарів, пише Politeka.net.

Найбільше у гривневому вираженні додала м'ясна продукція. Кілограм мисливських напівкопчених ковбасок «Алан» 15 серпня в середньому коштує 800,56 грн.

Серед актуальних пропозицій найдешевше товар продають в Auchan — 705,80 грн за кг. У Metro ціна становить 740,94 грн, тоді як Megamarket пропонує продукцію за 866,50 грн. У Novus кілограм коштує 889 грн.

У липні середній показник становив 794,89 грн. Від липня він збільшився на 10 грн.

Динаміка протягом періоду була нестабільною. Після 800,56 грн на початку спостереження показник 26 липня знизився до 790,56 грн. На 9 серпня відбулося повернення до 800,56 грн, де цінник залишався до 11 числа.

Змінилася і вартість пшеничного борошна «Хуторок». За упаковку вагою 2 кг нині в середньому просять 70,96 грн.

У Megamarket актуальна ціна становить 74 грн, а в Novus — 67,92 грн. При цьому липневий середньомісячний показник також дорівнював 70,96 грн.

Від липня середня вартість збільшилася на 3,04 грн. Практично весь період цінник залишався незмінним, а перший помітний рух відбувся 15 серпня — до 74 грн.

Довга вермішель також стала дорожчою. Станом на серпень кілограм коштує 39,80 грн. Єдина наведена актуальна пропозиція — Metro з таким самим цінником.

Для порівняння, середня липнева вартість становила 38,60 грн. Отже, за місяць приріст склав 1,20 грн.

Таким чином, подорожчання продуктів у Вінницькій області найбільше позначилося на мисливських ковбасках — їхня середня вартість додала 10 грн. Борошно подорожчало на 3,04 грн, а вермішель — на 1,20 грн.

Джерело: Мінфін

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