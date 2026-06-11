Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі також видаються законним представникам.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надаються відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.

Ця соціальна ініціатива діє на основі офіційного документа від 19.12.2023 № 6-19/12 із подальшими змінами. Програма спрямована на підтримку внутрішньо переміщених осіб, які наразі проживають у міських шелтерах.

Інформацію щодо реалізації проєкту надає Департамент соціальної політики, який відповідає за організацію видачі та облік отримувачів допомоги.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі передбачені для підтримки людей, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну та були змушені залишити свої домівки й переїхати до іншого регіону.

У міській раді визначили перелік категорій громадян, які мають право на отримання такої допомоги. Пакунки можуть отримати особи похилого віку, а також люди з інвалідністю, які потребують додаткової соціальної підтримки.

Крім того, допомога передбачена для матерів із дітьми та дітей віком від 3 до 18 років, які перебувають у статусі отримувачів соціальних послуг.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі також видаються законним представникам, які супроводжують малолітню дитину, недієздатну особу або громадянина, чия дієздатність обмежена відповідно до законодавства.

Окремою категорією є внутрішньо переміщені особи, які отримують спеціальні соціальні послуги у Дніпровському міському центрі соціальних служб.

Склад продуктових наборів сформовано з товарів тривалого зберігання, що дозволяє забезпечити базові потреби на певний період часу.

До переліку входять м’ясні та рибні консерви, печінковий паштет, готові другі страви з тушкованим м’ясом. Також у наборах передбачені чай, кава, цукор, макарони швидкого приготування, галети, мед і джем.

Видача таких пакунків здійснюється один раз на місяць. Для отримання допомоги необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем фактичного перебування отримувача.

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