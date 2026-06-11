Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре также представляются законным представителям.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляются в соответствии с решением исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.

Эта социальная инициатива действует на основе официального документа от 19.12.2023 № 6-19/12 с последующими изменениями. Программа направлена ​​на поддержку внутренне перемещенных лиц, проживающих в городских шелтерах.

Информацию о реализации проекта предоставляет Департамент социальной политики , отвечающий за организацию выдачи и учет получателей помощи.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предусмотрены для поддержки людей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны и были вынуждены покинуть свои дома и переехать в другой регион.

В городском совете определили список категорий граждан, имеющих право на получение такой помощи. Пакеты могут получить пожилые люди, а также люди с инвалидностью, требующие дополнительной социальной поддержки.

Кроме того, помощь предусмотрена для матерей с детьми и детей от 3 до 18 лет, которые находятся в статусе получателей социальных услуг.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре также представляются законным представителям, сопровождающим малолетнего ребенка, недееспособного лица или гражданина, чья дееспособность ограничена в соответствии с законодательством.

Отдельной категорией есть внутренне перемещенные лица, получающие специальные социальные услуги в Днепровском городском центре социальных служб.

Состав продуктовых наборов сформирован из товаров длительного хранения, что позволяет обеспечить базовые потребности в определенный период времени.

В список входят мясные и рыбные консервы, печеночный паштет, готовые вторые блюда с тушеным мясом. Также в наборах предусмотрены чай, кофе, сахар, макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем.

Выдача таких пакетов производится один раз в месяц. Для получения помощи нужно обратиться в управление социальной защиты населения по месту фактического пребывания получателя.

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