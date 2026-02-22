Подорожчання продуктів у Черкаській області відчутно вплинуло на вартість основних товарів у лютому 2026 року, повідомляє Politeka.

М’ясні продукти демонструють найбільший приріст. Середня ціна яловичини гуляш зросла з 385,96 грн у січні до 417 грн за кілограм, що перевищує показники минулого місяця на 31,04 грн. У Megamarket кілограм м’яса коштує 435 грн, тоді як у Novus – 399 грн. Така різниця пояснюється локальною логістикою та закупівельною політикою мереж.

Консерви також подорожчали. Кукурудза Верес (340 г) у середньому коштує 59,92 грн, що на 3,50 грн більше, ніж у попередньому місяці. У різних магазинах ціни коливаються: Auchan – 54,50 грн, Megamarket – 68,40 грн, Metro – 57,77 грн, Novus – 58,99 грн.

Молочні продукти підвищилися ще більш помітно. Сир твердий Звени Гора голандський 45% у середньому досяг 602,15 грн за кілограм, що на 38,85 грн більше за січневий показник. Metro пропонує товар по 566,80 грн, а Megamarket – по 637,50 грн. Сметана Простонаше 20% (340 г) піднялася з 60,67 грн до 67,70 грн за упаковку.

Хлібобулочні вироби також відчули вплив цінових змін. Хліб житній Столичний (950 г) коштує 46,50 грн, що на 1,55 грн більше за середньомісячний показник січня.

Аналітики пояснюють, що подорожчання продуктів у Черкаській області пов’язане із загальною інфляцією, зростанням витрат на сировину, транспорт та енергоносії. Зокрема, ціни на зерно та молочні компоненти визначають кінцеву вартість більшості товарів.

Споживачам радять стежити за акціями, порівнювати пропозиції різних торговельних мереж та планувати покупки, щоб мінімізувати вплив зростання цін на сімейний бюджет.

Додатково, експерти радять звертати увагу на локальні ринки та фермерські продукти, де часто можна знайти свіжі товари за вигіднішою ціною.

