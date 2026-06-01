Подорожчання проїзду в Тернополі планують затвердити через значне зростання вартості пального та електричної енергії, повідомляє Politeka.
Відповідні громадські обговорення щодо формування нових тарифів організували в актовому залі комунального підприємства "Тернопільелектротранс".
Начальник міського управління транспортних мереж Олег Вітрук розповів, що перевізники подавали власні пропозиції щодо підняття діючих тарифів ще в січні.
Тоді в березні міська влада ухвалила тимчасовий компромісний тариф, сподіваючись на зниження вартості дизельного пального до рівня 60 гривень за літр.
Проте очікуваного зниження цін на паливно-мастильні матеріали так і не відбулося, тому подорожчанню проїзду в Тернополі не вдалося запобігти.
Вартість дизельного пального спочатку стрімко зросла до 95 гривень, а згодом зафіксувалася на рівні 86 гривень 30 копійок за літр.
Нові розрахунки вартості однієї поїздки від підприємств коливаються в межах від 27 до 32 гривень, оскільки кожна компанія має свої індивідуальні господарські витрати.
Зараз у місті працює 33 автобусних та 8 тролейбусних маршрутів. Аналіз оплати за квітень показав, що повну вартість квитка сплачують лише близько 42% пасажирів.
Решта пасажиропотоку припадає на пільговиків, учнів та студентів. Опосередкована оплата за одну поїздку з урахуванням різних видів карток та пристроїв з NFC наразі становить лише 17 гривень 50 копійок.
Якщо влада не вчинить адекватних дій, то комунальні підприємства "Тернопільелектротранс" та "Міськавтотранс" можуть просто зупинитися через неможливість заправити чи відремонтувати машини.
А вони забезпечують більше 55% усіх перевезень. Новий проєкт рішення виконавчого комітету міської ради пропонує подорожчання проїзду в Тернополі.
Тарифи можуть виглядати так: 26 гривень при оплаті банківською карткою, 23 гривні при використанні неперсоніфікованого електронного квитка та 20 гривень для власників "картки тернополянина".
Джерело: suspilne.media
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху поїздів у Тернопільській області: які обмеження запровадила "Укрзалізниця"
Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду у Тернопільській області: де та наскільки підняли тарифи
Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту в Тернополі: про які зміни стало відомо