Подорожчання проїзду в Тернополі планують затвердити через значне зростання вартості пального та електричної енергії, повідомляє Politeka.

Відповідні громадські обговорення щодо формування нових тарифів організували в актовому залі комунального підприємства "Тернопільелектротранс".

Начальник міського управління транспортних мереж Олег Вітрук розповів, що перевізники подавали власні пропозиції щодо підняття діючих тарифів ще в січні.

Тоді в березні міська влада ухвалила тимчасовий компромісний тариф, сподіваючись на зниження вартості дизельного пального до рівня 60 гривень за літр.

Проте очікуваного зниження цін на паливно-мастильні матеріали так і не відбулося, тому подорожчанню проїзду в Тернополі не вдалося запобігти.

Вартість дизельного пального спочатку стрімко зросла до 95 гривень, а згодом зафіксувалася на рівні 86 гривень 30 копійок за літр.

Нові розрахунки вартості однієї поїздки від підприємств коливаються в межах від 27 до 32 гривень, оскільки кожна компанія має свої індивідуальні господарські витрати.

Зараз у місті працює 33 автобусних та 8 тролейбусних маршрутів. Аналіз оплати за квітень показав, що повну вартість квитка сплачують лише близько 42% пасажирів.

Решта пасажиропотоку припадає на пільговиків, учнів та студентів. Опосередкована оплата за одну поїздку з урахуванням різних видів карток та пристроїв з NFC наразі становить лише 17 гривень 50 копійок.

Якщо влада не вчинить адекватних дій, то комунальні підприємства "Тернопільелектротранс" та "Міськавтотранс" можуть просто зупинитися через неможливість заправити чи відремонтувати машини.

А вони забезпечують більше 55% усіх перевезень. Новий проєкт рішення виконавчого комітету міської ради пропонує подорожчання проїзду в Тернополі.

Тарифи можуть виглядати так: 26 гривень при оплаті банківською карткою, 23 гривні при використанні неперсоніфікованого електронного квитка та 20 гривень для власників "картки тернополянина".