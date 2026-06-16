Дефіцит фруктів у Запоріжжі розглядається як наслідок поєднання кліматичних ризиків, зменшення виробництва та обмеженої ринкової пропозиції.

Дефіцит фруктів у Запоріжжі фіксується на тлі зниження врожайності кісточкових культур, що може вплинути на наповнення полиць у торговельних мережах, повідомляє Politeka.

За оцінками аграрних аналітиків, у 2026 році збір абрикосів здатен скоротитися на 40–60%. Для персиків прогнозоване падіння становить 30–50% у порівнянні з попередніми сезонами.

Ключовим фактором ризику залишаються погодні коливання під час періоду цвітіння. Різкі похолодання та температурні перепади зменшують кількість зав’язі, що безпосередньо визначає майбутній обсяг урожаю.

Найбільше уразливими є центральні та південні регіони, де кісточкові культури дозрівають раніше та сильніше реагують на весняні кліматичні зміни.

У разі суттєвих втрат частину попиту планують покривати за рахунок імпорту з Туреччини, Греції, Іспанії та Молдови. Водночас зовнішні поставки не забезпечують повного вирівнювання внутрішнього балансу.

Цінові прогнози також демонструють зростання: вартість абрикосів і персиків може збільшитися на 20–80% залежно від фактичного обсягу збору та логістичних витрат імпортерів.

Фахівці окремо зазначають, що ранні сорти є найбільш чутливими до весняних заморозків, які можуть значно скоротити врожай ще на етапі цвітіння.

У цьому контексті Дефіцит фруктів у Запоріжжі розглядається як наслідок поєднання кліматичних ризиків, зменшення виробництва та обмеженої ринкової пропозиції.

Додатково аграрії підкреслюють, що подальший розвиток ситуації залежатиме від погодних умов у період весняної вегетації садових культур.

Аналітики додають, що фінальний баланс ринку визначатиметься обсягами імпортних поставок та фактичними втратами врожаю в сезоні цвітіння.

Джерело: agronews

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