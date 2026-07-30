Жителів Запоріжжя попередили про чергові планові відключення світла, які заплановані на 31 липня в різних районах міста.

Українцям розповіли про планові графіки відключення світла, що заплановані у Запоріжжі на 31 липня, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 31 липня пов'язані з проведенням ремонтних, профілактичних та технічних робіт на міських електромережах. Знеструмлення охоплять низку адрес та триватимуть протягом кількох годин.

Енергетики закликають жителів заздалегідь підготуватися до періоду відсутності світла — зарядити необхідні пристрої та врахувати графіки під час планування повсякденних справ.

За інформацією АТ «Запоріжжяобленерго», перший етап планових знеструмлень відбудеться з 09:00 до 16:00 години. У цей період без електроенергії тимчасово залишаться окремі будинки, що розташовані за такими адресами:

Історична — 30, 34, 34А, 36, 36А

Леоніда Жаботинського — 49

Якова Новицького — 10

просп. Соборний — 145, 145В

Через проведення технічних заходів електропостачання буде тимчасово обмежене для мешканців низки вулиць Запоріжжя. Другий етап відключень триватиме з 09:00 до 17:00 години. Протягом цього часу фахівці виконуватимуть комплекс ремонтних та профілактичних робіт на електромережах міста:

Григорія Квітки-Основ’яненка (Петровського) — 202

Григорія Нелюбова (Толбухіна) — 73–111, 78–120

Замкнута — 1–45, 10, 12–26, 2–8

Зачиняєва — 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Івана Нечуй-Левицького (Астраханська) — 1–23, 2–34

Латвійська — 16, 8А

Міцна — 24–32, 33–39

Руставелі — 59–65, 67, 60–66

Січеславська (Норільська) — 37–57

просп. Моторобудівників — 111–145.

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