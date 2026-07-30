Українцям розповіли про планові графіки відключення світла, що заплановані у Запоріжжі на 31 липня, повідомляє видання Politeka.net.
Графіки відключення світла у Запоріжжі на 31 липня пов'язані з проведенням ремонтних, профілактичних та технічних робіт на міських електромережах. Знеструмлення охоплять низку адрес та триватимуть протягом кількох годин.
Енергетики закликають жителів заздалегідь підготуватися до періоду відсутності світла — зарядити необхідні пристрої та врахувати графіки під час планування повсякденних справ.
За інформацією АТ «Запоріжжяобленерго», перший етап планових знеструмлень відбудеться з 09:00 до 16:00 години. У цей період без електроенергії тимчасово залишаться окремі будинки, що розташовані за такими адресами:
- Історична — 30, 34, 34А, 36, 36А
- Леоніда Жаботинського — 49
- Якова Новицького — 10
- просп. Соборний — 145, 145В
Через проведення технічних заходів електропостачання буде тимчасово обмежене для мешканців низки вулиць Запоріжжя. Другий етап відключень триватиме з 09:00 до 17:00 години. Протягом цього часу фахівці виконуватимуть комплекс ремонтних та профілактичних робіт на електромережах міста:
- Григорія Квітки-Основ’яненка (Петровського) — 202
- Григорія Нелюбова (Толбухіна) — 73–111, 78–120
- Замкнута — 1–45, 10, 12–26, 2–8
- Зачиняєва — 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А
- Івана Нечуй-Левицького (Астраханська) — 1–23, 2–34
- Латвійська — 16, 8А
- Міцна — 24–32, 33–39
- Руставелі — 59–65, 67, 60–66
- Січеславська (Норільська) — 37–57
- просп. Моторобудівників — 111–145.
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