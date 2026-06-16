Українська яхтова культура за останні десять років пройшла шлях від невеликих локальних шкіл до повноцінних міжнародних проєктів.

Попри війну, кризу та масову еміграцію, українські яхтсмени продовжують навчати людей морю, проводити флотилії та відкривати нові бази по всьому Середземномор’ю. Сьогодні українські яхтові школи — це вже не лише Туреччина чи Хорватія, а й Греція, Італія, Іспанія, Норвегія та навіть Французька Полінезія.



Ми підготували рейтинг українських яхтових шкіл, які найбільше вплинули на розвиток яхтингу серед українців у Європі.





Marinero Sailing School

Першу позицію в рейтингу цілком заслужено займає школа Marinero — одна з найстаріших та найавторитетніших українських яхтових шкіл. Саме Marinero багато років формувала культуру українського яхтингу та навчала майбутніх шкіперів ще тоді, коли сама тема яхтингу в Україні була нішевою.

Лідером школи є Павло Непша — один із найвідоміших українських інструкторів та популяризаторів морської справи. Школа відома сильним інструкторським складом, великою кількістю практики та широкою географією навчання.



Marinero проводить тренування не лише у Середземному морі, а навіть у Французькій Полінезії — регіоні, який вважається однією з найкрасивіших акваторій світу для океанського яхтингу. Для українського ринку це унікальний рівень міжнародної присутності.







Щороку школа навчає приблизно 200 студентів. Багато випускників Marinero згодом самі стали інструкторами, шкіперами чартерних компаній та організаторами флотилій.

Сильними сторонами школи вважаються:

великий досвід;

сильна океанська практика;

міжнародна географія;

потужне ком’юніті випускників;

складні маршрутні переходи та offshore-підготовка.

Marinero давно стала не просто школою, а окремою частиною української морської культури.

Sea Pilgrims





Друге місце посідає школа Sea Pilgrims — один із найдинамічніших українських яхтових проєктів останніх років.

Засновником школи є Дмитро Кириленко, а головним інструктором — Костянтин Нагорнюк. Sea Pilgrims активно розвиває міжнародну мережу навчання та робить ставку на сучасний підхід до практики, великі катамарани та підготовку до реального чартерного життя.







Сьогодні школа проводить тренування у:

Туреччині;

Греції;

Іспанії;

Італії;

Норвегії.

Також команда планує запуск нового напрямку на Лазурному узбережжі Франції.

Sea Pilgrims щороку навчає приблизно 130 студентів. На відміну від багатьох інших шкіл, проєкт має власний флот парусних та моторних яхт, що дозволяє контролювати якість навчання та технічний стан суден.

Окремою спеціалізацією школи є тренінги з управління катамаранами. У флоті Sea Pilgrims знаходяться два навчальні катамарани, а сам напрямок катамаранного яхтингу стає дедалі популярнішим серед українців через комфорт та безпеку таких суден.

Школа активно розвиває формат експедицій та великих морських переходів. Sea Pilgrims робить акцент не лише на отриманні сертифікату, а на формуванні справжньої морської практики — від нічних вахт до складних швартувань у переповнених маринах Середземномор’я.

Серед сильних сторін Sea Pilgrims:

сучасний флот;

міжнародна географія;

сильна практика на катамаранах;

навчання у реальних чартерних умовах;

велика кількість маршрутних переходів.

Norinohi Yacht School

Третє місце у рейтингу займає Horinohi Yacht School — школа, яка активно працює на хорватському напрямку та стала відомою завдяки масштабним флотиліям і яскравому ком’юніті.

Школа проводить навчання переважно у Хорватії — одному з найпопулярніших регіонів для яхтингу в Європі. Саме хорватські маршрути стали основою розвитку проєкту.

Лідером школи є Дмитро Поліщук. Horinohi активно співпрацює з проєктом One Life та регулярно проводить спільні флотилії, які збирають велику кількість українських туристів та яхтсменів.

Щороку школа навчає приблизно 100 студентів. Основний акцент робиться на атмосфері яхтового ком’юніті, подорожах та доступному вході у світ яхтингу для новачків.









Horinohi стала помітним гравцем саме завдяки масовим флотиліям та активному медійному просуванню яхтового способу життя.

Сильні сторони школи:

велика кількість флотилій;

активне ком’юніті;

сильний хорватський напрямок;

співпраця з One Life;

доступний формат для початківців.

Commandor Sailing School

Четверту позицію займає Commandor Sailing School — школа, яка активно працює з сімейним та дитячим яхтингом.

Лідером школи є Олексій Командор. Проєкт відомий тим, що поєднує класичне навчання дорослих із дитячими морськими програмами.

Commandor Sailing School проводить дитячі табори у Греції, де молоді учасники навчаються базовим морським навичкам, життю на яхті та роботі в екіпажі.

Окремою особливістю школи є тренування дітей та юнг на яхтах класу Optimist — найвідомішому дитячому спортивному вітрильнику у світі. Саме через Optimist проходить більшість майбутніх професійних яхтсменів.





Також школа співпрацює у флотиліях з One Life, що дозволяє їй активно розширювати аудиторію та міжнародну присутність.

Серед переваг школи:

сильний дитячий напрямок;

сімейний формат;

навчання юнг;

спортивний підхід;

грецькі програми та табори.

Katran Sailing Team

П’яту сходинку рейтингу займає Katran Sailing Team — одна з відомих українських яхтових команд, яка поєднує навчання, спортивний яхтинг та аматорські регати.

Школа відома своєю більш спортивною атмосферою та орієнтацією на активну морську практику. Katran регулярно бере участь у регатах та морських переходах, що дозволяє студентам отримувати досвід не лише чартерного яхтингу, а й справжньої командної гонки.

Проєкт активно працює з українською яхтовою спільнотою у Середземному морі та формує навколо себе аудиторію людей, які хочуть не просто відпочивати на яхті, а розвивати морські навички на більш професійному рівні.

Український яхтинг сьогодні переживає непростий, але водночас дуже цікавий період. Через війну багато шкіл були змушені повністю перейти на міжнародний формат роботи, але саме це дозволило українським інструкторам вийти на новий рівень.

Сьогодні українські яхтові школи вже конкурують не лише між собою, а й з європейськими проєктами. Вони відкривають бази у різних країнах, створюють власні флоти, запускають офшорні переходи та формують нову морську культуру для українців у Європі.