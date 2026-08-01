Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області пояснюють насамперед зростанням собівартості роботи водоканалу.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області стає актуальним із 1 серпня для жителів Львова, пише Politeka.net.

Виконавчий комітет міської ради затвердив нову вартість централізованого водопостачання та водовідведення. Водночас у мерії запевняють, що навіть після перегляду львівський тариф залишиться одним із найнижчих серед обласних центрів країни.

З початку серпня за кубометр водопостачання споживачі платитимуть 36,04 грн, за водовідведення — 20,34 грн. Загальна вартість становитиме 56,38 грн за кубометр.

Попередній тариф діяв із 2022 року. За цей час суттєво подорожчали електроенергія, пальне, реагенти, технічне обслуговування обладнання та оплата праці. Саме зростання виробничих витрат стало головною причиною перегляду.

У ЛМКП «Львівводоканал» пояснили, що нові надходження не передбачають фінансування масштабних інвестицій чи модернізації. Усі кошти планують спрямовувати на забезпечення стабільної роботи системи водопостачання та водовідведення.

Для людини, яка використовує близько трьох кубометрів води на місяць, витрати зростуть приблизно на 92 гривні. Якщо домогосподарство споживає дев'ять кубометрів, щомісячний платіж збільшиться орієнтовно на 275 гривень. Остаточна сума залежатиме від показників лічильника.

Міський голова Андрій Садовий зазначив, що попередня вартість понад чотири роки не покривала навіть базових виробничих потреб підприємства. За його словами, затверджений розрахунок є мінімально необхідним для безперебійного забезпечення міста питною водою.

Особливістю Львова залишається складна система подачі води. Через значні відстані ресурс транспортують магістральними трубопроводами, що потребує постійних витрат на електроенергію, обслуговування мереж і підтримання обладнання у належному стані.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області пояснюють насамперед зростанням собівартості роботи водоканалу. На підприємстві наголошують, що використання отриманих коштів контролюватиме наглядова рада, а керівництво регулярно звітуватиме про основні статті витрат.

У міській раді також нагадали, що мешканці з невисокими доходами можуть оформити житлову субсидію. Для тих, хто вже отримує державну допомогу, перерахунок проведуть автоматично без додаткових звернень.

Паралельно «Львівводоканал» продовжує оновлення інженерних мереж. Зараз триває заміна магістрального водогону західної групи водозаборів, а також реконструкція ділянки на вулиці Зеленій. За останні роки темпи оновлення трубопроводів у Львові збільшилися майже втричі.

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