Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області охоплює окремих українців.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області продовжує надходити через мережу волонтерських і координаційних центрів, де переселенці можуть отримати необхідні речі, консультації та інші види підтримки, пише Politeka.net.

Одним із головних осередків для вихідців із Луганщини залишається координаційний центр, що працює в Одесі на базі «Луганського ХАБу». У будні там видають гуманітарні набори, а також надають інформацію про чинні програми підтримки через гарячу лінію.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області охоплює й родини з маленькими дітьми. У волонтерському центрі «Гостинна хата» переселенцям, зареєстрованим у Приморському районі, видають підгузки різних розмірів. Для оформлення необхідно подати паспорт, ідентифікаційний код, довідку внутрішньо переміщеної особи та свідоцтво про народження дитини.

Окрім матеріальної підтримки, учасники програм можуть скористатися безкоштовними онлайн-консультаціями психолога. Така послуга допомагає легше адаптуватися після вимушеного переїзду та впоратися з емоційними труднощами.

Благодійні організації також забезпечують сім'ї з немовлятами дитячими візочками й ліжечками. Скористатися цією можливістю можуть переселенці, які мають чинну довідку ВПО, оформлену у 2022–2026 роках, і повний пакет документів.

Представники організацій зазначають, що реалізація ініціатив стала можливою завдяки співпраці з міжнародними партнерами. Це дозволяє регулярно поповнювати запаси необхідних речей і розширювати перелік доступних послуг.

Перед зверненням жителям радять уточнювати графік роботи центрів, наявність наборів та актуальні вимоги до отримувачів, оскільки умови можуть змінюватися залежно від обсягів нових поставок.

Джерело: Щастинська райдержадмінстрація, Гостинна хата

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