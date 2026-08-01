Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області передають через місцеві благодійні організації.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області продовжують видавати в межах гуманітарної програми Всесвітньої продовольчої програми ООН, яку реалізують разом із благодійними партнерами, повідомляє Politeka.net.

Ініціатива спрямована на підтримку громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах. Насамперед допомогу можуть отримати внутрішньо переміщені особи, люди поважного віку та інші соціально вразливі категорії.

Продовольчі набори формують із товарів тривалого зберігання. Один комплект розрахований приблизно на місяць і дозволяє частково забезпечити щоденні потреби родини.

До пакунка входять борошно, гречка, пшоно, вівсяні пластівці, макаронні вироби, соняшникова олія, цукор, сіль, а також м'ясні й бобові консерви. Такий перелік не потребує спеціальних умов зберігання та підходить для тривалого використання.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області передають через місцеві благодійні організації. Одним із ключових координаторів залишається ADRA, яка відповідає за логістику, організацію видачі та взаємодію з отримувачами.

Подібна програма діє також у Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій і Харківській областях. Формат реалізації визначають залежно від потреб громади, кількості звернень та доступних ресурсів.

У різних населених пунктах можуть діяти окремі правила оформлення. В одних громадах перелік учасників ширший, в інших застосовують додаткові критерії соціальної вразливості.

Дізнатися графік видачі, список необхідних документів і порядок звернення можна у місцевих координаторів або через гарячу лінію. Організатори зазначають, що всі оновлення щодо програми регулярно публікують на офіційних інформаційних ресурсах.

Джерело: ВПП ООН

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