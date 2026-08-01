У Товаристві Червоного Хреста України розповіли, хто може отримати грошову допомогу для ВПО в Дніпропетровській області.

Грошова допомога від Червоного Хреста у Дніпропетровській області продовжує надаватися ВПО та іншим українцям, повідомляє Politeka.net.

Товариство Червоного Хреста України й надалі реалізує гуманітарні програми фінансової підтримки, спрямовані на допомогу найбільш вразливим категоріям населення.

Як зазначають у Червоному Хресті, програми грошової допомоги діють насамперед у регіонах, що регулярно потерпають від російських обстрілів або розташовані поблизу лінії фронту. Однією з таких областей є Дніпропетровщина, де значна кількість людей потребує додаткової підтримки через наслідки бойових дій.

Програма покликана допомогти громадянам, які втратили житло, були евакуйовані із небезпечних територій або зіткнулися зі значними фінансовими труднощами. Скористатися підтримкою можуть внутрішньо переміщені особи, а також інші соціально вразливі категорії населення, які відповідають умовам програми.

У Товаристві Червоного Хреста України наголошують, що грошова допомога дає можливість самостійно визначити найважливіші потреби. Отримані кошти люди можуть спрямувати на придбання продуктів харчування, лікарських засобів, оплату оренди житла чи комунальних послуг, а також на купівлю необхідних речей після вимушеного переїзду або втрати майна.

Залежно від життєвої ситуації люди можуть претендувати на різні види підтримки:

одноразову допомогу 10 800 грн для мешканців прифронтових територій;

12 300 грн для українців, які були евакуйовані із зон бойових дій;

фінансову підтримку людям, чиє житло або майно постраждало через російські обстріли;

допомогу внутрішньо переміщеним особам, які тривалий час не можуть повернутися додому.

Перед призначенням виплат фахівці проводять індивідуальну оцінку кожного звернення. Під час розгляду заяв враховуються матеріальне становище сім'ї, рівень соціальної вразливості, наслідки війни для заявника та інші обставини, які можуть впливати на право отримання фінансової допомоги.

У Дніпропетровській області подати документи для участі у програмі можна через органи місцевого самоврядування, гуманітарні штаби або благодійні організації, що співпрацюють із Товариством Червоного Хреста України. Після перевірки поданої інформації та відповідності встановленим критеріям уповноважені фахівці ухвалюють рішення щодо призначення грошової допомоги.

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