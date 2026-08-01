Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську отримала доповнення, адже у місті стартувало тестування 30-денного безлімітного абонемента для користувачів транспортної картки «Галка», пише Politeka.net.

Поки що сервіс працює у випробувальному режимі, однак після активації дозволяє необмежено користуватися комунальними автобусами та тролейбусами протягом місяця.

Новий формат розрахований насамперед на мешканців, які регулярно пересуваються громадським транспортом. Після придбання такого проїзного власник картки може здійснювати необмежену кількість поїздок упродовж наступних 30 днів без додаткових витрат за кожне окреме користування.

У міській раді пояснили, що рішення ухвалили після звернень жителів, які просили запровадити більш вигідний варіант для щоденних маршрутів. Саме тому нова система оплати проїзду в Івано-Франківську доповнилася довгостроковим безлімітним абонементом, який має зробити користування транспортом зручнішим.

За підрахунками фахівців, пакет починає окуповуватися приблизно після 50 поїздок, якщо стандартний квиток коштує 15 гривень. Після досягнення цього показника всі наступні пересування до завершення терміну дії абонемента фактично не потребуватимуть додаткової оплати.

У мерії також наголошують, що нововведення має стимулювати використання безготівкових способів розрахунку. Це допоможе скоротити час посадки пасажирів, зменшити кількість операцій із готівкою та отримувати точні дані про завантаженість окремих маршрутів у різні години доби.

Зібрана під час тестування статистика стане основою для подальшого вдосконалення транспортної мережі. Аналіз інформації дозволить ефективніше планувати рух комунального транспорту, коригувати графіки та оцінити реальний попит на окремі напрямки.

Тестовий період триватиме певний час, щоб спеціалісти могли перевірити стабільність роботи сервісу, врахувати відгуки користувачів і за необхідності усунути технічні недоліки. Якщо результати виявляться успішними, безлімітний абонемент стане постійною складовою міської системи перевезень.

Джерело: pravda

Також Politeka повідомляла, Новий графік руху транспорту в Івано-Франківську: що змінилося для жителів.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Львівській області: скільки грошей буде надано додатково.