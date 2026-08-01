Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Житомирській області також включає прийом індивідуальних звернень.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Житомирській області продовжує надходити завдяки роботі благодійного фонду «Гуманітарний Хаб "Житомир"», пише Politeka.net.

Волонтери забезпечують підтримку літніх людей, переселенців, багатодітних родин та інших громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Організація передає отримувачам продукти харчування, медикаменти, засоби особистої гігієни, побутову хімію, одяг та інші необхідні речі. Окремий напрям роботи присвячений підтримці дитячих будинків, інтернатів і сімей із дітьми в різних регіонах України.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Житомирській області також включає прийом індивідуальних звернень від людей похилого віку. Після опрацювання запитів благодійники формують необхідні набори та, за можливості, організовують їхню доставку.

Команда співпрацює з волонтерами у прифронтових громадах, що дозволяє оперативно передавати вантажі туди, де вони найбільше потрібні. В окремих населених пунктах допомогу доставляють спільно з правоохоронцями та місцевими партнерами.

Нещодавно фонд повідомив про відправлення чергової партії медикаментів і медичних засобів благодійним організаціям та громадським об'єднанням. Реалізувати такі ініціативи вдається завдяки підтримці міжнародних партнерів і налагодженій логістиці.

Представники хабу наголошують, що робота триває щодня, навіть якщо не всі етапи висвітлюються у соцмережах. Благодійники продовжують приймати звернення та координувати передачу необхідної підтримки тим, хто її найбільше потребує.

Джерело: zhytomyr-hub

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