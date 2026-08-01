Дефіцит продуктів в Запоріжжі може торкнутися одного з базових товарів.

Дефіцит продуктів в Запоріжжі поки не очікується, хоча світовий ринок томатів опинився під тиском через посуху, спеку та інші погодні аномалії, які скоротили врожаї в низці країн, пише Politeka.net.

Найбільших втрат цього сезону зазнають окремі провідні виробники. У Каліфорнії прогнозують помітне зниження збору, в Іспанії врожай постраждав через град і високі температури, а в Ірані нестача води погіршила перспективи вирощування. Водночас Італія та Китай демонструють позитивну динаміку завдяки збільшенню площ і розвитку виробництва.

На європейському ринку ціни вже залишаються вищими за звичний рівень. Експерти пояснюють ситуацію кліматичними ризиками, які ускладнюють роботу аграрного сектору та впливають на обсяги постачання.

Дефіцит продуктів в Запоріжжі наразі не прогнозують. Українські фермери повідомляють, що внутрішній ринок забезпечений томатами, а збільшення сезонної пропозиції поступово сприяє здешевленню овочів. Попри втрати окремих господарств після весняних заморозків, масового браку продукції не очікується.

За словами аграріїв, найбільш вигідний час для купівлі помідорів традиційно припаде на кінець липня, серпень і початок вересня. Саме тоді на ринок надходитиме основний урожай із відкритого ґрунту, що зазвичай призводить до зниження вартості.

Фахівці зазначають, що остаточна цінова ситуація залежатиме від погоди в Україні та обсягів імпорту восени. Якщо сильна спека не завдасть значної шкоди місцевим господарствам, різкого подорожчання на внутрішньому ринку не прогнозують.

Джерело: Телеграф

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