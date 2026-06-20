Доплати для пенсіонерів у Запорізькій області оформлюються лише після особистого звернення до відповідних органів.

Доплати для пенсіонерів у Запорізькій області передбачені для колишніх військових, які після завершення служби утримують непрацездатних членів родини та відповідають вимогам законодавства, повідомляє Politeka.

Йдеться про механізм, що охоплює осіб, які проходили службу в армійських або інших силових структурах. Норма стосується як рядового, так і офіцерського складу, проте не поширюється на тих, хто мав лише строкову підготовку без подальшої кар’єри.

За інформацією Пенсійного фонду, щомісячна доплата становить орієнтовно 1297 гривень за кожного утримуваного члена сім’ї. Вона додається до основного пенсійного забезпечення, яке сформоване за вислугу років або встановлену інвалідність.

Важливою умовою є реальне матеріальне утримання непрацездатної особи. До цієї категорії можуть входити батьки похилого віку, чоловік або дружина з обмеженою працездатністю, а також інші родичі без власних доходів.

Окремо варто зазначити, що доплати для пенсіонерів у Запорізькій області оформлюються лише після особистого звернення до відповідних органів. Автоматичне призначення у таких випадках не передбачене.

Процедура включає подання заяви та пакета документів: паспорт, ідентифікаційний код, підтвердження родинних зв’язків і довідки про статус непрацездатності осіб, яких утримують.

Фахівці рекомендують заздалегідь перевіряти коректність усіх даних, адже помилки можуть спричинити затримку розгляду та додаткові перевірки.

Додаткові роз’яснення можна отримати в офіційних установах або під час консультацій у профільних службах, які займаються пенсійними питаннями.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, З 'явилася життєво важлива гуманітарна допомога: яку підтримку обіцяють пенсіонерам в Запорізькій області.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: де та як шукати домівку.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Запоріжжі: де видають підтримку.