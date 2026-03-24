Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Вінниці продовжує надаватися місцевим жителям та внутрішньо переміщеним людям, повідомляє Politeka.

Ініціативу реалізує центр «ЯМаріуполь Вінниця» спільно з міською адміністрацією.

Щомісяця учасникам передають набори з продуктами першої необхідності. До пакунків входять крупи, макаронні вироби, консерви, цукор, чай та інші базові товари. Така підтримка допомагає зменшити витрати на харчування та частково полегшує планування бюджету.

Видачу організували за попереднім графіком. Це дозволяє уникнути великих черг і зробити отримання пакунків зручнішим для літніх відвідувачів. Багато людей зазначають, що регулярна підтримка додає впевненості у повсякденному житті.

Дізнатися дату отримання можна безпосередньо у центрі «ЯМаріуполь Вінниця». Пункт працює за адресою: вулиця Соборна, 50. Представники організації радять стежити за оголошеннями та приходити у визначений час.

Окрім продуктів, фахівці надають консультації щодо соціальних програм. Відвідувачам пояснюють порядок оформлення документів, розповідають про державні сервіси та можливі види підтримки для людей старшого віку.

Організатори зазначають, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Вінниці включає не лише продуктові набори, а й інформаційну підтримку, яка допомагає краще орієнтуватися у доступних соціальних послугах.

Координатори додають, що програма може розширюватися залежно від ресурсів та участі партнерів, а мешканців просять повідомляти про літніх людей, яким може знадобитися така підтримка.

Останні новини України:

